„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Lexi lebte bisher in einer Wohnung mit einer zweiten Katze, war jedoch seit Jahren unsauber. Im Tierheim wurde sie gründlich untersucht, Harn und Blase sind in Ordnung. Nun wird für die neunjährige Samtpfote ein Zuhause gesucht, in dem sie auch ins Freie darf. Wer gibt Lexi eine zweite Chance? Tel.: 0732/247887.