FPÖ-Chef fordert Tempo 100 auf Stadtautobahn

Von derzeit 80 km/h auf 100 km/h

Der eine Freiheitliche will vom Hunderter nichts mehr wissen, der andere sehnt ihn dagegen sogar herbei. So fordert der Linzer FP-Chef Michael Raml von Neo-Verkehrsminister Peter Hanke den Abbau unnötiger Reglementierungen sowie die Lockerung von Beschränkungen und hat auch gleich ein konkretes Beispiel im Visier: Er schlägt eine Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Linzer Stadtautobahn zwischen Dornach und der Salzburgerstraße vor. Geht es nach dem 37-Jährigen, soll das Tempolimit in den Nachtstunden zwischen 22 und 5 Uhr von derzeit 80 km/h auf 100 km/h erhöht werden.