Lenker hatte „keine Zeit“ für einen Drogentest

Eine Funkstreife wurde am Dienstag gegen 15.13 Uhr in Wels auf einen PKW-Lenker aufmerksam, da dieser während der Fahrt mit dem Mobiltelefon hantierte. Der PKW wurde deshalb zu einer Kontrolle angehalten. Der Lenker, ein 36-jähriger Wiener, führte laut eigenen Angaben keine Dokumente mit sich und gab daher den Beamten mündlich einen Namen und ein Geburtsdatum an. Zusätzlich konnte der Lenker sämtliche weitere persönliche Daten ohne zu zögern gegenüber den Beamten nennen.