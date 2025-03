Abriss: „Noch heuer rollen die Bagger an“

Seit knapp einem Jahr ist die neue Klinik in Oberwart in Betrieb. Gleich nebenan läuft seit diesem Zeitpunkt auch der Abbruch des alten Krankenhauses. 1981 in Betrieb gegangen, ist die Liste des nach dem Umzug verbliebenen Interieurs dementsprechend lange – in mehr als 40 Jahren Betrieb sammelte sich so einiges an. Seit Wochen wird versteigert, was nicht niet- und nagelfestist. Alles kommt zum Schnäppchenpreis unter den Hammer, ehe das Gebäude nun tatsächlich abgerissen wird.