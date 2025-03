750 Millionen Dollar Klage ++ Notlandung in Graz

Ein neuer Bericht zeigt, dass zwischen den ersten Problemen und der Notlandung einer Swiss-Maschine am Grazer Flughafen im Dezember, bei der ein Crew-Mitglied starb, nur 21 Minuten lagen. Und: Die Rekord-Sammelklage eines US-Investors über 750 Millionen Dollar gegen Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus in einem Banken-Krimi wurde nun fallengelassen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 18. März, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.