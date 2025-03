Salzburg AG startet mit Stromabschaltungen

Dieser Tage startet die Salzburg Netz GmbH mit Stromabschaltungen, weil kein Liefervertrag mehr besteht. Die Abschaltungen erfolgen laut Salzburg AG zwischen 6.15 und 7.00 Uhr in der Früh und erfolgen in mehreren Tranchen. Betroffene Kunden sollen sich mit dem Kundenservice der Salzburg AG in Verbindung setzen. Eine sofortige Neuanmeldung für die Stromlieferung ist rund um die Uhr möglich (unter 0800/660 660).