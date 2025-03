„Kernschmelze“ auf Gletschern in Zahlen gefasst

Der jährliche Verlust an Gletscherfläche in Österreich stieg von 1 Prozent (ab 2003) auf 5 Prozent (2022-2024). „Vor allem Tirol ist davon betroffen. Denn von den 921 Gletschern in Österreich liegen immerhin zwei Drittel in Tirol. 2 Prozent der Landesfläche ist mit Gletschern bedeckt“, sagt Birgit Sattler vom Institut für Ökologie an der Universität Innsbruck.