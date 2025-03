Einbrecher hinterließen Chaos in Gemeindeamt

„Heute bleibt das Gemeindeamt geschlossen!“ Diese Nachricht hing den ganzen Dienstag über am Amtsgebäude in Hafnerbach im Bezirk St. Pölten. Wenige Stunden zuvor hatte ein Gemeindebediensteter die schockierende Entdeckung gemacht: Die Eingangstüre war in der Nacht aufgebrochen worden.