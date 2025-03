Promille-Fahrt endet kopfüber in eiskalter Ache

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Unterland: Ein betrunkener Lenker verlor in St. Johann (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses von der Straße abkam und in die Fieberbrunner Ache stürzte. Dort kam es im Wasser am Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und seine zwei Begleiter kamen glimpflich davon.