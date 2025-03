Schwarzenegger-Sohn lässt für Skims Hüllen fallen

Auf einem zweiten Nacktfoto wurde die in Unterwäsche gekleidete Abby strategisch so vor ihrem Verlobten platziert, dass es jugendfrei bleibt. Des Weiteren füttert die 28-Jährige ihren Patrick später, verführerisch in schwarzer Reizwäsche gekleidet, mit einem Stück Hochzeitstorte.