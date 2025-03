Schulschließung in Hernals ++ KTM-Comeback

120 Schüler mit besonderen Bedürfnissen verlieren ihren Schulplatz in Hernals und protestieren gemeinsam mit Eltern und der Schulleiterin gegen die geplante Verlegung. Und: 94 Tage nachdem bei KTM die Motorradproduktion in Mattighofen in die Zwangspause geschickt wurde, beginnt am Montag die Hochlaufphase der Montagelinien. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 17. März, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.