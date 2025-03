Bühne frei für eine fantastische Wiederentdeckung

Es ist ein fantastisches Abenteuer, das die Grazer Kinderbuchautorin Erica Lillegg 1955 mit „Vevi. Viele Grüße von deinem Ebenbild“ veröffentlichte. In einer Version von Iris Harter und Dagmar Stehring bringt es das Next Liberty nun auf die Bühne, die mit all den Videoprojektionen (Dominika Kalcher) und smart eingesetzten Requisiten (Ausstattung: Flora Hogrefe) ebenso wandelbar ist, wie das Ensemble: In der Regie von Josef Maria Krasanovsky werden die Figuren nämlich auf vier Darsteller aufgeteilt, auch Vevi wird von allen vieren abwechselnd gespielt – Simone Leski, Lisa Rothhardt, Christoph Steiner und Martin Niederbrunner glänzen mit großer darstellerischer Sprunghaftigkeit.