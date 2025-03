Lawinenabgang bis zu Skipiste: Aufatmen nach Suche

Lawinenalarm am späten Sonntagnachmittag in Osttirol: In Kals am Großglockner löste sich im Skigebiet ein Schneebrett, das letztlich bis auf die darunterliegende Piste abging. Eine Suchaktion wurde eingeleitet, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass jemand verschüttet wurde. Am Abend konnte dann Entwarnung gegeben werden.