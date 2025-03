Jagdausbildung bald ohne Gewehr möglich?

Ein Pilotprojekt, welches im Vorjahr im steirischen Murtal gestartet ist und von der Jägerschaft als durchaus skeptisch beurteilt wird, könnte bald auch im Burgenland umgesetzt werden. Die Rede ist von der Jagdausbildung ohne Waffe. Während das Interesse an der Jagd ungebrochen groß ist, verliert der Umgang mit Waffen nämlich auch hierzulande immer mehr an Beliebtheit. Jedes Jahr treten zwischen 250 und 350 Personen zur Jagdprüfung an. „Besonders auffällig ist, dass sich immer mehr Frauen für die Jagd begeistern“, erklärt Roman Bunyai, Leiter der Servicestelle für Jagd und Fischerei.