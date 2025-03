Obdachloser rechtzeitig aus Gleisbereich gerettet

Zeugen bemerkten am Samstagmorgen eine Person im Gleisbereich der Summerauerbahn in Steyregg und alarmierten die Polizei. Beamte suchten die Bahnstrecke in zwei Richtungen ab und fanden schließlich den Mann im Bereich des Brückenkopfes der Eisenbahnbrücke über die Donau.