2172 Tage – Grazer Fans mussten lange genug warten

Halbfinale oder ab in den Urlaub! Mit diesem Motto gehen am Sonntag die Grazer und Linzer Eishockey-Cracks in das entscheidende siebente Spiel um den Einzug ins Halbfinale aufs oberösterreichische Eis. Für 99ers-Trainer Harry Lange gibt es kein Momentum und auch keinen Favoriten. Kolumnist Peter Znenahlik sieht die Steirer im Vorteil.