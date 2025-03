Leader Admira legt mit 3:0 gegen Rapid II vor

Vienna gab Sieg in St. Pölten aus der Hand

Viel Dramatik boten die Duelle der Verfolgermeute. Etwa der 2:1-Heimerfolg von Schwarz-Weiß Bregenz gegen Amstetten. Die Gäste gingen durch Jannik Wanner (37.) zwar in Führung. Sebastian Dirnberger per Elfmeter (70.) und Marcel Krnjic (95.) drehten die Partie aber noch zugunsten der Vorarlberger, die sechs Zähler hinter Ried punktegleich mit der drittplatzierten Vienna Vierter sind. Die Wiener sahen beim 3:3 (0:0) in St. Pölten dank Luka Edelhofer (48.), Kelvin Boateng (68.) und Bernhard Luxbacher (76.) vor der Schlussphase beim Stand von 3:1 wie der klare Gewinner aus, schenkten den Sieg aber noch her. Stefan Thesker (89.) und Claudy M‘Buyi (91.) belohnten im Finish den Kampfgeist der Hausherren.