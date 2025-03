Wirtschaftsbund legte bei Stimmen und Mandaten zu

Der ÖVP-nahe Wirtschaftsbund baute bei der Wirtschaftskammerwahl seine Vormachtstellung weiter aus. Insgesamt an zwei Tagen in 61 Fachorganisationen gewählt, 27.136 Wahlrechte gab es. Die Wahlbeteiligung lag bei 30,3 Prozent, wovon mehr als die Hälfte per Briefwahl eingegangen ist. Mit 75,22 Prozent (+5,05 Prozent) belegte der Wirtschaftsbund deutlich den ersten Platz und holte 591 Mandate. Dahinter folgt der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV), auf den 12,47 Prozent der Stimmen (-4,86 Prozent) und 82 Mandate entfallen. Die Freiheitliche Wirtschaft holte 6,90 Prozent (+3,38 Prozent) und konnte ihren Mandatsstand auf 38 mehr als verdoppeln. Verloren hat die Grüne Wirtschaft, die 4,62 Prozent und 9 Mandate erreichte (-0,16 Prozent/-5 Mandate).