Profi-Schlepper wurde in der Schweiz gefasst

Dem LKA OÖ gelang ein Schlag gegen eine achtköpfige Schlepperorganisation, die bei insgesamt 75 Schleppungen mindestens 512 Personen nach und durch Österreich in andere EU-Länder gebracht haben soll. Zielfahnder der Kantonspolizei Zürich konnten am Freitag ein Mitglied, einen 35-jährigen Österreicher, in der Schweiz festnehmen. Gegen ihn besteht ein Haftbefehl wegen krimineller Vereinigung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis.