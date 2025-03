Vignetten-Wirbel: So wären Strafen zu verhindern

Weil aber der Automobilclub regelmäßig wegen der fehlenden Kulanz kontaktiert wird, setzt er sich schon länger für eine kundenfreundliche Lösung ein. Der unkomplizierteste Ansatz wäre es, bereits beim Zulassungsvorgang beziehungsweise beim Aushändigen der neuen Tafeln auf die möglichen Konsequenzen hinzuweisen. „Wir bemühen uns seit Jahren, die Zulassungsstellen in die Pflicht zu nehmen, denn sie sind unmittelbar an den Leuten dran“, heißt es seitens des ÖAMTC. Die Mitarbeiter könnten im Zuge des Ummeldevorgangs erinnern, nicht auf die Änderung der digitalen Vignette zu vergessen. „Das wäre ein lückenloses System. Wir wissen nicht, woran das genau scheitert“, so der ÖAMTC.