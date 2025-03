Strafe trotz Vignette: „Das ist reine Abzocke!“

Adresse und Strom ummelden, Nachsendeauftrag und neue Versicherungen abschließen – bei einem Umzug gibt es reichlich Dinge zu beachten. An viele denkt man gleich, an einige später – und an manche erst, wenn es zu spät ist. So ist es auch Peter G. ergangen. Der 59-Jährige ist von Purkersdorf nach Krems gezogen.