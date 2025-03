Wie amtliche Aktenberge endlich schrumpfen sollen

Umsetzung startet

Vor allem sollen Doppelgleisigkeiten beseitigt und dadurch die Landesverwaltung schlanker und effizienter werden. Bereits im Vorjahr wurden Daten in 91 Dienststellen des Landes erhoben, Aufgabenstellungen durchleuchtet, Arbeitsabläufe analysiert. Letztendlich kamen 1500 Vorschläge für Verbesserungen zusammen. Die wurden unter der Leitung von Landesamtsdirektor Werner Trock zusammengefasst, verdichtet – und in einen Drei-Punkte-Plan gegossen, dessen Umsetzung nun als erster Schritt einer Verwaltungsreform gestartet wird. Davon profitieren vor allem Unternehmen: Der Einsatz von Sachverständigen wird flexibler, das Online-Angebot für Behördentermine ausgebaut und in Verfahren soll es nur noch eine juristische Ansprechperson geben.