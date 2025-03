Prozess gegen Burgstaller-Angreifer am 27. März

Die letzte Märzwoche hat es in den heimischen Gerichten in sich. Am Montag steigt im Fall Anna (12) der dritte Prozess, diesmal gegen ihren Ex-Freund. Am Dienstag soll die höchstgerichtliche Entscheidung über das Grasser-Urteil fallen, am Mittwoch steht jener Hass-Poster, der mutmaßlich für den Suizid der Oberärztin Lisa-Maria Kellermayr mitverantwortlich ist, vor Gericht.