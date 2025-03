Mit Volldampf quer durch die ganze Steiermark

Der Regen der letzten Tage – kein Problem für einen fortgeschrittenen Radfahrer wie mich. Mit der richtigen Überkleidung kommt man trocken ins Büro und wieder retour. Dasselbe gilt für die kalten Wintermonate, wo mich maximal frischer Schnee zum Umstieg auf Öffis bewegt – was aber in Graz ohnehin so gut wie nie mehr vorkommt.