Postenschacherei bei Wohnungsvergabe in Spittal

„Falsche Angaben wurden getätigt“

„Bei einer Prüfung wurde der Betroffene, der keine einzige Voraussetzung für eine Vorreihung erfüllt, zuvor von Platz 17 auf 41 gereiht, weil falsche Angaben getätigt worden sind“, heißt es in einer E-Mail, die von TK-Bürgermeister Gerhard Köfer verfasst und an den Ausschuss-Vorsitzenden, ein Mitglied der SP, gesendet wurde: „Nach massiver, mehrfacher Intervention eines SPÖ-Gemeinderates und ÖBB-Bediensteten wurde der Wohnungsbewerber dennoch vom Ausschuss an die erste Stelle gesetzt.“