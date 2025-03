Benkos heimliches Treffen ++ US-Zölle in Kraft

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sind am Mittwoch in Kraft getreten. Der Handelskonflikt mit den USA geht somit in die nächste Runde. Außerdem: Am Morgen des 23. Jänner 2025 klickten bei René Benko die Handschellen, und viele fragen sich, wie er seine letzten Stunden in Freiheit verbrachte. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 27. Februar, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.