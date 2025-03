Kinderpornos am Computer: Polizist auf Bewährung

Angeklagter bestritt Vorwürfe

Zu Beginn des Strafprozesses am 16. Dezember im Landesgericht wehrte sich der Gesetzeshüter aus dem Lungau: „Ich habe nicht zugegriffen“, meinte er mehrfach, behaarte auf seiner Unschuld. Schwer belastend war aber das 302 Seiten große Gutachten eines IT-Experten: Der berichtete bei der Prozessfortsetzung am Mittwoch von eigenen „Shredder“-Programmen, die Zehntausende Dateien am Laptop des Angeklagten gelöscht hätten – sogar während der Razzia im Dezember 2023.