Polizist bestreitet: „Habe nicht zugegriffen“

Der Angeklagte (57) hat keine Kinder, keine Ehefrau und arbeitet als Polizeibeamter. Und ausgerechnet der Gesetzeshüter soll Kinderpornos – genau 13 Bilder und 16 Videos – auf seinem Laptop besessenen haben. Zudem soll er bei einer Bildersuche auf entsprechendes Material zugegriffen haben. Doch den Vorwurf nach §207a des StGB bestreitet er beim Prozess am Montag im Salzburger Landesgericht vehement: „Ich habe nicht zugegriffen.“ Zudem will er nicht gewusst haben, dass sich diese Dateien auf seinem Laptop befanden. Was aber die Richterin stutzig macht: „Wollen Sie mir sagen, dass sie das nicht auf dem PC hatten, obwohl laut Gutachten zuletzt im Jänner Dateien wiedergegeben wurden?“