Diskussion um Heli-Skiing am Arlberg neu entfacht

Die gute Nachricht zuerst: Heli-Skiing ist am Arlberg weiterhin erlaubt, Euro sei Dank! Eine Reichensteuer, darüber kann man ja noch reden, aber sich mit gemeinem Fußvolk auf den Pisten drängeln – brrrrrr! Kann man von Millionären nun wirklich nicht verlangen. Das war’s aber auch schon mit den good news vom Arlberg, denn Heli-Skiing darf nur unter strengsten Auflagen erfolgen, hat das Land Vorarlberg entschieden: So darf etwa nur zwischen 8 und 17 Uhr geflogen werden! Wie stellen sich die Herrn Bürokraten das vor? Es ist doch hinlänglich bekannt, dass Blutsauger sich dem Sonnenlicht unter keinen Umständen aussetzen dürfen. Wenn da mal nicht eine Diskriminierungsklage droht!

Weiters soll Lärmbelästigung „weitestgehend vermieden“ werden. Offenbar weiß das Land, das sich nicht umsonst gerne als Innovations-Hotspot darstellt, mehr als wir: Die Helis am Arlberg verfügen wohl über einen Silent-Modus. Das wurde aber auch Zeit. Immerhin erspart man sich dadurch auch die lästige Rücksichtnahme auf Wildtiere. Diese elenden, wehleidigen Simulanten! Stehen den ganzen Tag im Wald rum und tachinieren, zahlen keine Steuern und wollen dann auch noch „ihre Ruhe“ – geht’s noch?

Aber die größte Dummheit ist, dass das Abspringen vom Heli direkt auf den ungespurten Hang nicht erlaubt ist. Lasst die Leute doch dafür zahlen, wenn sie sich das Genick unbedingt in den Alpen brechen wollen. Anderen bricht man selbiges in Justizanstalten. Oder in Untersuchungsausschüssen – da hat aber der heimische Tourismus nichts davon.