Zwergkaninchen einfach in der Wildnis ausgesetzt

War es Instinkt oder Fügung, dass die beiden Zwergkaninchen die herzlose Aktion ihres Besitzers überlebt hatten? Es ist der 12. November vergangenen Jahres, als der 39-jährige Angeklagte die Tierchen auf einer Wiese in Dornbirn aussetzt und damit vermeintlich auch ihr Schicksal besiegelt. Denn im Gegensatz zu Feldhasen ist diese Spezies in der Wildnis in der Regel nicht überlebensfähig. Auf sich allein gestellt, dürften die Zwergkaninchen aber zufälligerweise in die richtige Richtung gehoppelt sein. Gefunden wurden sie schließlich ganz in der Nähe des Dornbirner Tierheims – eine fast schon schicksalhafte Fügung also.