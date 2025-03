Doch ÖFB-Team statt Rumänien! Florucz „sprachlos“

Rumänen Gegner in WM-Quali

Die ersten Chancen sich zu beweisen, erhält Florucz beim Teamcamp kommende Woche in Wien. Dort treffen die Österreicher nach dem Play-off um den Aufstieg in die Liga A der Nations League gegen Serbien am 7. Juni zum Start der WM-Quali auch auf Rumänien. Das Rückspiel gegen den aller Voraussicht nach schärfsten Konkurrenten im Kampf um Österreichs erste WM-Teilnahme seit 1998 folgt am 12. Oktober in Bukarest.