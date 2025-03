Busunternehmen müssen für Frühstart Strafe zahlen

Pönalen vertraglich geregelt

Pönalen seien in den Verträgen mit den Unternehmen geregelt und nach Auswirkung auf die Fahrgäste gestaffelt. Doch was, wenn ein Lenker wirklich schneller durch den Verkehr kommt? „Die Lenker sind angehalten, etwaige auftretende Verfrühungen an der nächsten Haltestelle abzuwarten. Nur in Ausnahmefällen, wenn das Abwarten an einer Haltestelle nicht sicher möglich ist (etwa keine Bucht auf stark befahrener Straße) darf bis zur nächsten sicheren Wartemöglichkeit weitergefahren werden“, so die klare Regel.