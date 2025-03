Rassekatzen mitten auf der Fahrbahn ausgesetzt

Verantwortungsvoller Tierschutz im Ländle

In Vorarlberg sind in letzter Zeit vermehrt Fälle von ausgesetzten Rassekatzen gemeldet worden – überwiegend Schottische Faltohrkatzen (Scottish Fold), deren Zucht in Österreich verboten ist. Der Grund für das Entledigen von Rassetieren in der Region könnte laut Tierschutzexperten darin begründet sein, dass Amtstierärzte in Vorarlberg strenge Kontrollen bei Züchtern durchführen. Durch dieses Engagement und verantwortungsvolle Tierhaltung soll dazu beigetragen werden, Tierleid in Vorarlberg zu verringern.