Linz-Täter gefasst ++ Musk fordert Putin heraus

Nach monatelanger Fahndung wurde der 43-jährige Nordmazedonier, der am 14. Jänner in Linz einen 38-Jährigen in seinem BMW anschoss, in der Schweiz festgenommen. Und: Elon Musk hat Putin zu einem Duell um die Ukraine herausgefordert. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 10. März, mit Moderatorin Stefana Madjarov.