Kurios! Kicker schreddert Karte vor Schiedsrichter

Am Ende ging es beim Spiel schließlich vor allem um den guten Zweck. Insgesamt konnten über 5,6 Millionen Euro gesammelt werden. Fosh war übrigens schon in der Vergangenheit mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen. In einem anderen Charity-Match sah er ebenfalls die Gelbe Karte und zeigte anschließend dem Schiedsrichter einfach eine „Uno Reverse Karte“.