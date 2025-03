Svancer plagt vor großem Finale eine Verletzung

Für Freeskier Matej Svancer geht es diese Woche in Tignes um den Gewinn der Big-Air- und Gesamtwertung im Weltcup. Der Pinzgauer führt vor den letzten Weltcup-Bewerben der Saison da wie dort vor dem Neuseeländer Luca Harrington, geht in Frankreich allerdings gehandicapt an den Start. Denn der 20-Jährige hat sich in der vergangenen Woche eine schmerzhafte Prellung der linken Ferse zugezogen. Was ihm zugutekommen kann, ist die Weltcup-Arithmetik mit Streichresultaten.