„Dick-Pics“ an Aktivistin: Absender muss zahlen

Letzten Sommer bekam Aktivistin Fredi Ferkova unangenehme Post aufs Handy: Ein Abonnent ihres Instagram-Kanals, den sie persönlich nicht kennt, übermittelte der 33-Jährigen ein Kurzvideo. „Völlig unaufgefordert und grundlos“, wie ihr Anwalt Philipp Springer anmerkt. In dem Kurzclip filmt sich der Mann, wie er nachts im Bett liegt und sich selbst befriedigt. In den Tagen darauf folgen weitere intime Bilder mit anzüglichen Sprüchen, wie etwa: „Hattest du mal so einen großen?“

„Demütigend und ekelerregend“, sieht die Wienerin einen schuldhaften Eingriff in ihre Privatsphäre.