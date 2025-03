Stadt schafft für Vierbeiner Platz zum Austoben

Erste Freilaufzone der Stadt

Das hat die Stadtgemeinde jetzt geändert. Neben dem Park-&-Ride-Parkplatz in der Au, in Nachbarschaft zum Freizeitzentrum Happyland und dem Bahnhof Klosterneuburg-Kierling, wurde nun die erste komplett eingezäunte Hundefreilaufzone in der Stadt geschaffen. Damit ging ein langgehegter Wunsch vieler Tierbesitzer und der Tierhilfe Klosterneuburg in Erfüllung.