Umstyling-Schock! Models weinen bittere Tränen

Tränen und Drama beim alljährlichen „GNTM“-Umstyling! Topmodel-Anwärterin Zoe war völlig am Boden zerstört, weil sie Haare lassen musste, Kandidatin Jule fing schon beim Make-up zu schluchzen an. Und dann setzten auch noch Heidi Klum und Klaas Heufer-Umlauf die Schere an ...