Warum die Berg- und Rodelbahn bisher keiner wollte

Personal braucht spezielle Ausbildung

Und Letzteres ist die Krux, woran in der Vergangenheit eine Übernahme meist gescheitert ist, klärt der Bürgermeister auf: „Für die Bergbahn braucht man Personal, das im Seilbahnrecht ausgebildet ist. Diese Ausbildung gibt es einmal jährlich in Innsbruck, beginnend im Mai, mit Abschluss zu Jahresende. Das heißt, wenn sich jetzt wer interessiert dafür, der würde für Mai keinen Platz mehr bekommen, könnte dann also erst nächstes Jahr jemanden hinschicken und übernächstes Jahr anfangen. Das hat viele abgeschreckt.“ Zwischenzeitlich hat man allerdings in Erfahrung gebracht, dass wenn nur die Rodeln transportiert werden würden und keine Personen, man diese Ausbildung nicht brauchen würde.