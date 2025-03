In 88. Minute waren die Linzer zurück in der Serie

Ohne Drama geht‘s nicht! Nachdem die Black Wings in Viertelfinale 2 in Graz in der 83. Minute den 2:3-K.o. kassiert hatten, ging am Donnerstag Spiel 3 wieder in die 2. Verlängerung. Diesmal jubelten am Ende die Linzer, traf Shawn St-Amant in Minute 88 zum umjubelten 3:2 und zum 1:2 in der Serie.