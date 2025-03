Wegen übler Nachrede: Asylheimbetreiber verurteilt

Nach dem Hickhack rund um ein privates Flüchtlingsheim in Unterdambach im Bezirk St. Pölten kam nun erneut Bewegung in die Causa: Nachdem sich Christian Zeitz und Reinhard Fellner von der Initiative Soziales Österreich (ISÖ) über Jahre hinweg in den Dienst der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge gestellt haben, ist nun die langwierige Causa rund um das Flüchtlingsquartier am Campus Wienerwald um ein Kapitel reicher.