Kampfpilot wirft versehentlich 8 Bomben auf Dorf

Falsche Koordinaten eingegeben

Das Unglück fand im Rahmen einer regelmäßig von US- und südkoreanischen Streitkräften durchgeführten Militärübung nahe der innerkoreanischen Grenze in Pocheon statt. Ein Vertreter der südkoreanischen Luftwaffe sagte, dass ein Pilot bei der Flugvorbereitung falsche Koordinaten eingegeben und so den irrtümlichen Bombenabwurf verursacht habe.