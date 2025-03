„Putschpläne“: Sechs Festnahmen in Rumänien

Verbindungen zu Präsidentschaftskandidat?

Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes SRI haben die Verdächtigen auch eine paramilitärische Gruppe geplant, mit dem Ziel, die verfassungsmäßige Ordnung in Rumänien zu destabilisieren. Mitglieder dieser Gruppe hätten „aktiv die Unterstützung von Offizieren aus der Botschaft der Russischen Föderation (in Bukarest) verlangt“, heißt es in einer Mitteilung des SRI. Ihre Festnahme stehe im Zusammenhang mit der Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Rumänien von Mittwoch. Diese hätten die nun ausgeforschte Gruppe aktiv unterstützt, schrieb der SRI.