Grazer Schule musste wegen Brand geräumt werden

Einsatz für die Berufsfeuerwehr Graz am Mittwochmittag: In einer Schule in Liebenau war auf der Toilette ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr ankam, hatten alle Lehrer und Schüler das Gebäude bereits verlassen. „Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz vorgenommen. In weiterer Folge wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt“, schreibt die Berufsfeuerwehr.