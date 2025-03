Drei Messerstiche: Opfer will Angreiferin heiraten

Eigentlich wollten die zwei Frauen aus Wien ihr Leben miteinander verbringen und heiraten. Doch nun sitzt am Mittwoch eine der beiden, eine 28-Jährige, vor dem Wiener Landesgericht – angeklagt wegen Mordversuch. Sie soll ihrer Liebsten dreimal ein Messer in den Rücken gerammt haben. Doch das kümmert das 29-jährige Opfer nicht, sie will mit der Angeklagten einfach wieder vereint sein ...