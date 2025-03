„Lippenbekenntnisse reichen jetzt nicht mehr aus“

Der Kampf um die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2031 in der Ramsau und in Bischofshofen geht in die heiße Phase. Schuldscheine aus der Vergangenheit sorgen in der Steiermark für Wirbel. Die Zeit drängt bereits, die Chance auf einen Zuschlag seitens des Ski-Weltverbandes wäre jetzt riesig.