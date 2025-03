Kollisionen zwischen Pkw und Fahrrädern in Tirol

In Reith bei Seefeld kam es am Faschingsdienstag bei einer Kreuzung zu einer Kollision zwischen einer russischen Pkw-Lenkerin (47) und einer einheimischen Radfahrerin (32). Die Russin wollte gegen 7.55 Uhr links abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß kam. Dadurch stürzte die Österreicherin – sie wurde verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht. Beide waren mit Kindern unterwegs: Im Auto saßen zwei Kinder (13, 7) und am Kindersitz auf dem Fahrrad saß ein einjähriges Kind.