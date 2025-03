Blutiger Streit um Abtreibung endete vor Gericht

Als Polizisten in der Nacht zum 22. Jänner in einer Linzer Wohnung eintrafen, fanden sie einen 36-Jährigen mit Stichverletzung vor. Zugestochen soll seine Lebensgefährtin haben, die der Verletzte zuvor zu einer Abtreibung genötigt haben soll. Am Donnerstag fand das blutige Drama vor Gericht ein vorläufiges Ende.