So lief die Eröffnung der 30. Restaurantwoche

Am 3. März startet die feierliche Eröffnung der 30. Restaurantwoche in Wien mit jeder Menge Stargästen aus Gastronomie und Kultur. Mit dabei war auch Star- und Haubenkoch Toni Mörwald. Was dieser zur Eröffnung der Jubiläumsrestaurantwoche zu sagen hat und was es sonst noch zu wissen gibt, hat krone.tv Moderator Mario Grüninger für Sie herausgefunden.